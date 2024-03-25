Во Франции сообщили, в каком случае вступят в конфликт с Россией

Франция может вступить в прямое противостояние с Россией, если Вооруженные силы Украины потерпят тотальный крах. Об этом сообщил телеканал LCI, ссылаясь на источники в военных кругах.

Отмечается, что есть несколько сценариев вторжения французских военных на Украину, и самым опасным вариантом является размещение натовских военных в укрепрайонах и траншеях ВСУ.

«Эти сценарии могут рассматриваться только в том случае, если украинский фронт потерпит крах. Это третья мировая война», — следует из сообщения.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет, чтобы ситуация вокруг террористического акта в «Крокус Сити Холле» обернулась против Украины, и призвал воздерживаться от «инструментализации и искажений». Президент Франции подчеркнул, что необходимо оставаться «требовательным и эффективными», выразив надежду, что Москва, как Париж, будет действовать в подобном ключе.

Ранее Франция предложила России усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом.