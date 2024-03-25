Путин: США пытаются убедить всех, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе»

США пытаются убедить всех, что «украинского следа» в теракте в «Крокус Сити Холле» нет, что эту атаку совершила террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после нападения на «Крокус», сообщает РИА Новости.

«Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира, что, по их разведанным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ», — сказал он.

По словам главы государства, российской стороне известно, чьими руками было совершено это преступление против РФ и ее граждан. Россию интересует, кто является заказчиком теракта, добавил он.

25 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что окончательной версии причин теракта в «Крокус Сити Холле», в том числе подробностей о причастности ИГИЛ, пока нет.

В этот же день США снова возложили ответственность за теракт в «Крокусе» на ИГИЛ.

23 марта Путин во время обращения к россиянам заявил, что участникам теракта в «Крокусе» подготовили «окно» с украинской стороны для перехода границы.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».