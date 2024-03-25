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Путин обратился к родным и близким погибших в теракте в «Крокусе»

Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте в «Крокусе»

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемые коллеги, прежде всего хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого варварского теракта 22 марта», — сказал глава государства на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокусе».

Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при теракте.

25 марта Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Все четверо — граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. В суде как минимум двое из них признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение. 25 марта в СМИ появились многочисленные свидетельства того, что террористы планировали свое нападение заранее. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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