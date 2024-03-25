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Президент Таджикистана назвал постыдным и ужасным теракт в «Крокусе»

Рахмон: теракт в Подмосковье — постыдное и ужасное событие

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал постыдным и ужасным теракт в Подмосковье, произошедший вечером 22 марта в ТЦ «Крокус». Об этом сообщает ТАСС.

«Постыдное и ужасное событие, произошедшее недалеко от Москвы, которое еще раз предостерегает каждого из нас, особенно родителей, что нужно уделять еще более серьезное внимание воспитанию детей», — сказал Рахмон.

Лидер страны также добавил, что граждане должны «беречь подростков и молодежь от влияния деструктивных и ужасающих групп». По его словам нельзя допустить, чтобы дети «опорочили имя таджикской нации».

В концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

23 марта члены Совета безопасности ООН «строжайшим образом осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске 22 марта 2024 года». Об этом говорилось в распространенном заявлении.

Ранее суд арестовал пятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе».

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