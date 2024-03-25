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Суд арестовал пятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал пятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Диловара Исломова. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов в своем Telegram-канале.

Исломов арестован сроком на один месяц и двадцать девять суток. В СИЗО он пробудет до 22 мая.

В понедельник, 25 марта, стало известно, что один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 24-летний Диловар Исломов являлся владельцем белого автомобиля Renault, на котором террористы скрылись с места преступления. Сам обвиняемый заявил перед заседанием суда, что он родился в 1999 году в Душанбе, у него есть российское гражданство. По профессии Исломов таксист.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник крупный пожар. 25 марта Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл».

25 марта в суд были доставлены трое фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь идет об Исроиле Исломове и двух его сыновьях, Аминчоне и Диловаре.

Ранее граждан Таджикистана в России попросили не выходить вечерами на улицу.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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