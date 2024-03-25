Политолог: Запад боится возвращения ИГИЛ*

Западные страны боятся возвращения группировки «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, ИГИЛ), поэтому крайне обеспокоены терактом в Подмосковье. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил германский политолог Александр Рар. При этом он подчеркнул, что, прежде чем говорить о виновниках трагедии, необходимо дождаться результатов расследования. Эксперт выразил уверенность, что российские правоохранители узнают правду.

«Все еще помнят атаки в Париже и Брюсселе, организованные радикальными исламистами. В ФРГ скоро начнется чемпионат Европы по футболу, и правоохранительные органы Германии опасаются таких нападений», — сказал Рар.

Он напомнил, что злоумышленники уже найдены и дают показания. Поэтому следы, ведущие к заказчикам теракта, найдутся, подчеркнул политолог.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Позднее агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяло на себя ИГ. Однако позже появилась информация, что данное сообщение может быть фейковым. Пользователи социальных сетей писали, что шаблон, который использовали для публикации сообщения, группировка не использует уже несколько лет.

Президент России Владимир Путин в обращении 23 марта заявил, что террористы «пытались скрыться и двигались в сторону Украины», где, по предварительной информации, «украинская сторона подготовила для них окно для перехода госграницы».

Ранее в Турции назвали предполагаемую причину теракта в Подмосковье.