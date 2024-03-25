Трамп посчитал вмешательством в выборы требование суда выплатить $454 млн

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал вмешательством в выборы главы государства решение суда о выплате штрафа на сумму около $454 млн по делу о мошенничестве. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я планировал использовать большую часть этих с трудом заработанных денег на участие в президентских выборах. Они [сторона обвинения] не хотят, чтобы я это делал — вмешательство в выборы!» — написал Трамп.

Он также обвинил судью Артура Энгорона, который занимается его делом в «политизированности», а генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс — в «коррумпированности».

Ранее апелляционный суд Нью-Йорка отказал Трампу в отсрочке выплаты штрафа в $454 млн по делу о мошенничестве, касающегося оценки активов компании Trump Organization.

До этого экс-президент обжаловал решение суда по делу о мошенничестве. Он подал апелляцию в Верховный суд штата Нью-Йорк.

24 февраля сообщалось, что суд в Нью-Йорке обязал бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выплатить $454 млн по гражданскому делу о мошенничестве.

Ранее политолог заявил, что если Трамп придет к власти, его уже не остановить.