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Политолог: если Трамп придет к власти, его уже не остановить

Политолог Васильев: Трамп после выборов покажет истинное лицо

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Mike Segar/Reuters

В случае, если президентом США станет Дональд Трамп, он покажет свое истинное лицо, перевернув политику в отношении Украины и НАТО. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«В Америке действует вот какое негласное предписание: в первый срок играй по правилам, а во второй — делай историю. Вот почему, может быть, Трампа и не пустили в 2020 году на второй срок. Потому что тогда бы он смог себя показать, снял бы маски», — отметил политолог.

При этом, по его словам, Трамп и действующий президент США Джо Байден могут оба не дойти до финиша в президентской гонке. Эксперт напомнил, что Трампу угрожает серьезное судебное разбирательство, а состояние здоровья Байдена вызывает большие опасения.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон до этого заявил, что Трамп хочет, чтобы американцы относились к нему как к Ким Чен Ыну в КНДР. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Также, по мнению Болтона, Трамп всерьез намеревается вывести страну из НАТО в случае своего переизбрания.

Ранее Байден заявил, что Трамп хочет стать диктатором в случае победы на выборах главы государства в ноябре.

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