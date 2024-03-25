Германия не стала повышать уровень террористической угрозы

Власти ФРГ не стали повышать уровень террористической угрозы в стране после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Германии.

Отмечается, что это событие «пока не привело к изменению оценки (степени, — «Газета.Ru») исламистской угрозы в Германии».

Он отметил, что после атаки боевиков движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года правоохранительные органы Германии взяли под усиленный контроль исламистских радикалов.

25 марта официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что немецкие спецслужбы продолжают поддерживать контакт с российскими коллегами на рабочем уровне. До этого федеральный министр внутренних дел Германии Нанси Фазер заявила, что для ФРГ существует «большая угроза» со стороны «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Ранее в МИД Германии осудили теракт в «Крокусе».