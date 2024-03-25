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Макрон понадеялся, что ситуация с терактом в «Крокусе» не обернется против Украины

Макрон назвал циничным использование теракта в «Крокусе» против Украины

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет, чтобы ситуация вокруг террористического акта в «Крокус Сити Холле» обернулась против Украины, и призвал воздерживаться от «инструментализации и искажений». Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Франции подчеркнул, что необходимо оставаться «требовательным и эффективными», выразив надежду, что Москва, как Париж, будет действовать в подобном ключе.

«Я думаю, что использование этого контекста, чтобы попытаться его развернуть против Украины, будет цинично и контрпродуктивно для России и безопасности ее выходцев», – заявил Макрон. Он не пояснил, что имел в виду под «безопасностью выходцев из России».

Глава государства также подчеркнул солидарность с российским народом после событий в подмосковном Красногорске.

Ранее на фоне террористического акта в «Крокус Сити Холле» он заявил, что Россия подверглась атаке исламистов и группировка, стоявшая за организацией, пыталась совершить подобные акции во Франции.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Франция предложила России усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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