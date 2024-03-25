Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция предложила России усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом

Макрон: Франция предложила России усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом

close
100%
Petr David Josek/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предложил Москве усилить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

По его словам, Франция вступила в «контакты на всех уровнях, как на техническом, так и на министерском», чтобы предложить сотрудничество России на основе информации, которой обладает Париж, и которая может быть полезна Москве.

Ранее на фоне террористического акта в «Крокус Сити Холле» он заявил, что Россия подверглась атаке исламистов и группировка, стоявшая за организацией, пыталась совершить подобные акции во Франции.

До этого во Франции повысили уровень террористической угрозы.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Венгрия призвала к международному взаимодействию в борьбе с терроризмом.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами