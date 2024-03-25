Франция предложила России усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предложил Москве усилить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

По его словам, Франция вступила в «контакты на всех уровнях, как на техническом, так и на министерском», чтобы предложить сотрудничество России на основе информации, которой обладает Париж, и которая может быть полезна Москве.

Ранее на фоне террористического акта в «Крокус Сити Холле» он заявил, что Россия подверглась атаке исламистов и группировка, стоявшая за организацией, пыталась совершить подобные акции во Франции.

До этого во Франции повысили уровень террористической угрозы.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Венгрия призвала к международному взаимодействию в борьбе с терроризмом.