Макрон заявил, что ответственные за теракт в «Крокусе» пытались атаковать Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне террористического акта в «Крокус Сити Холле» заявил, что Россия подверглась атаке исламистов и группировка, стоявшая за организацией, пыталась совершить подобные акции во Франции. Его слова приводит Reuters.

«Эта группировка также пыталась совершить несколько акций на нашей собственной земле», — заявил Макрон, не приведя иных подробностей.

До этого власти республики повысили уровень террористической угрозы после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил премьер страны Габриэль Атталь.

По словам Атталя, уровень террористической угрозы повышен до наивысшего. Отмечается, что в Елисейском дворце прошло заседание, связанное с терактом в «Крокусе».

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее на Западе приготовились к новым терактам после событий в «Крокусе».