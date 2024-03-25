На Западе приготовились к новым терактам после событий в «Крокусе»

Чиновники стран Запада опасаются террористических атак во время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже, из-за произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Экс-сотрудник ООН и действующий советник неправительственного Проекта по борьбе с терроризмом (Counter Extremism Project) Эдмунд Фиттон-Браун заявил, что обеспокоен из-за Олимпиады в Париже.

По данным NYT, такого мнения придерживаются и другие специалисты из Европы и США, занимающиеся террористическими угрозами.

Сотрудник спецслужб одной из западных стран рассказал изданию, что главными факторами, из-за которых может произойти новый теракт, служит существование спящих ячеек «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Европе, продолжающийся палестино-израильский конфликт и якобы поддержка боевиков со стороны русскоязычных граждан.

Накануне премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что власти повысили уровень террористической угрозы в стране до наивысшего на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».