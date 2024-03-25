Венгрия призвала к международному взаимодействию в борьбе с терроризмом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт призывает к международному взаимодействию по борьбе с терроризмом и решительно осуждает теракт в «Крокус Сити Холле». Его слова на полях форума «Атомэкспо-2024» в Сириусе передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Венгрия была шокирована фотографиями и видео, сделанными в концертном зале.

«Мы самым суровым образом осуждаем эту жестокую форму терроризма. Мы должны бороться на глобальном уровне с террором», — сказал Сийярто.

Министр назвал борьбу с терроризмом глобальным вызовом, при котором необходимо международное взаимодействие.

25 марта Сийярто прибыл в Сочи для участия в форуме «Атомэкспо».

23 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее в Венгрии заявили, что не будут отправлять оружие на Украину.