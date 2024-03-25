На Украине призвали считать предателями сомневающихся в легитимности Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что политиков, которые будут сомневаться в легитимности Владимира Зеленского после истечения президентских полномочий, следует считать предателями страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Меня сложно заподозрить в любви к Зеленскому. Но что скажу по этому поводу: тот, кто будет качать и говорить, что Зеленский не легитимен и нужны выборы — или идиот, или предатель. Иного варианта нет», — написал Гончаренко.

Парламентарий подчеркнул, что властям Украины стоит отказаться от любой политики до завершения конфликта с Россией.

«Потом, когда закончим — выборы. Это будет и правильно, и понятно. И на них надо будет менять президента. После завершения боевых действий», — подчеркнул он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что самостоятельное решение украинского президента Владимира Зеленского не проводить президентские выборы сделает его нахождение на посту главы государства незаконным с 21 мая.

По оценке постпреда, украинский лидер нарушил Конституцию республики, отказавшись от идеи проведения выборов, из-за страха их проиграть.

В конце ноября стало известно, что Верховная рада приняла декларацию об отмене выборов президента Украины в военное время.

Ранее Медведчук объяснил, почему Зеленский боится выборов.