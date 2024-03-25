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Шведский профессор назвал политиков своей страны «детским садом»

Профессор Арнстберг: политики Швеции ведут себя как дети по сравнению с Путиным

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Global Look Press

Политики Швеции ведут себя так, словно находятся в детском саду, в сравнении с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявил профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг в эфире подкаста SwebbTV.

Кроме того, он отметил, что шведские политики ведут себя как «недоумки или просто лжецы».

«Они не понимают, почему Россия ввела на Украину войска, не видят рисков в членстве в НАТО и принимают важные решения о будущем страны так, словно сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности», — говорится в публикации.

По мнению Арнстберга, никакая военная помощь от Швеции не поможет Украине добиться победы в конфликте.

До этого бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявляла, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и действующая глава МИД ФРГ Анналена Бербок ведут себя как хлопающие дверью и запирающиеся в своей комнате 13-летние подростки.

Ранее в МИД Германии прокомментировали возможные поставки Taurus Украине.

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