В Латвии призвали Европу вернуть всеобщую воинскую повинность

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что европейские страны должны вернуть обязательную военную службу и увеличить оборонные расходы до уровня эпохи Холодной войны на фоне якобы угроз от России. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

По его словам, Европе необходимо серьезно рассмотреть вопрос возвращения всеобщей воинской повинности. Это поможет справиться с проблемами при пополнении личного состава вооруженных сил, несмотря на то, что военные ведомства предпочитают «полностью профессиональных» солдат, считает Ринкевичс.

«С большинством союзников по НАТО мы должны быть откровенны: нам придется вернуться к расходам времен Холодной войны», — подчеркнул Ринкевичс.

В то же время его коллега из Эстонии Алар Карис не исключил введения специального налога, который бы позволил профинансировать растущие военные траты.

До этого стало известно, что страны Европы, среди которых Франция и Германия, занялись стимулированием увеличения числа военнослужащих из-за оттока кадров с военной службы.

«Это обсуждают сейчас во всех столицах, во всех демократических странах, где есть профессиональные армии без воинской повинности», — заявлял глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Ранее в НАТО заверили, что готовы к конфликту с Россией.