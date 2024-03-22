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В НАТО заверили, что готовы к конфликту с Россией

Представитель НАТО Бауэр заверил в готовности альянса к конфликту с Россией

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Virginia Mayo/AP

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса готовы к потенциальному столкновению с Россией. Об этом он заявил в интервью изданию минобороны Украины «АрмияInform».

Он напомнил, что с 2019 года страны НАТО начали возвращаться к концепции коллективной безопасности, изменив оборонную стратегию, планирование, и реформировав силы для выполнения задач.

«Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется сражаться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего», — отметил Бауэр.

До этого он заявил, что Украине необходимо провести дополнительную мобилизацию.

«В НАТО считают необходимым для Украины провести дополнительную мобилизацию», — указывается в публикации. По мнению Бауэра, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются не только в вооружении, амуниции и боевых припасах, но и в живой силе.

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