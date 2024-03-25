Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии оценили эффект от возможной передачи ВСУ нового оружия

Экс-посол Брентон: эффект от переданного ВСУ оружия будет не раньше 2025 года

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон заявил, что если эффект от переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ) нового оружия от стран Запада и будет, то только в 2025 году. Такую точку зрения он высказал в колонке для Financial Times.

Он подчеркнул, что переданное ранее Украине вооружение не оправдало ожиданий.

«И даже если другое оружие (ракеты Taurus) действительно начнет иметь эффект, никто не ожидает, что это произойдет до, как минимум, лета 2025 года», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что международная репутация стран Запада падает, так как остальной мир считает их ответственными за украинский кризис. Он напомнил, что Запад «ничего не делает для борьбы с более серьезными вызовами международному порядку», куда он включил агрессию Израиля против мирных жителей в Газе.

До этого журналист Лукас Лейрос в материале для InfoBRICS писал, что лидеры стран Запада не ожидали столь быстрого уничтожения поставленной Украине военной техники армией России. Как считает журналист, союзники Украины вскоре лишатся возможности помогать Киеву, поэтому странам Запада не останется альтернативы, кроме как бросить республику на произвол.

Ранее британский аналитик оценил последствия от применения бомб ФАБ-3000 на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами