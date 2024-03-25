Бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон заявил, что если эффект от переданного Вооруженным силам Украины (ВСУ) нового оружия от стран Запада и будет, то только в 2025 году. Такую точку зрения он высказал в колонке для Financial Times.

Он подчеркнул, что переданное ранее Украине вооружение не оправдало ожиданий.

«И даже если другое оружие (ракеты Taurus) действительно начнет иметь эффект, никто не ожидает, что это произойдет до, как минимум, лета 2025 года», — говорится в тексте.

В материале также отмечается, что международная репутация стран Запада падает, так как остальной мир считает их ответственными за украинский кризис. Он напомнил, что Запад «ничего не делает для борьбы с более серьезными вызовами международному порядку», куда он включил агрессию Израиля против мирных жителей в Газе.

До этого журналист Лукас Лейрос в материале для InfoBRICS писал, что лидеры стран Запада не ожидали столь быстрого уничтожения поставленной Украине военной техники армией России. Как считает журналист, союзники Украины вскоре лишатся возможности помогать Киеву, поэтому странам Запада не останется альтернативы, кроме как бросить республику на произвол.

Ранее британский аналитик оценил последствия от применения бомб ФАБ-3000 на Украине.