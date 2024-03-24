Британский аналитик оценил последствия от применения бомб ФАБ-3000 на Украине

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар по оборонным укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующим мнением он поделился на своем канале в YouTube.

По его словам, российская армия и так наносит «колоссальный ущерб» при помощи авиабомб, а теперь будет использовать ФАБ-300, который мощнее всего, что применялось ранее.

Он не исключил, что соответствующая авиабомба будет использоваться вместе с ее меньшими вариантами.

До этого Минобороны России сообщило, что предприятие в Нижегородской области организовало массовое изготовление авиационных бомб ФАБ-3000.

Главе военного ведомства Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000. Также расширена номенклатура производимых артиллерийских боеприпасов.

Ранее военный эксперт объяснил, где будут применять ФАБ-3000.