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Экс-глава ЕК рассказал о беседах с Путиным на немецком

Бывший глава ЕК Юнкер сообщил, что часами беседовал с Путиным на немецком

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Yves Herman/Reuters

Бывший председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер рассказал в интервью газете Kleine Zeitung, что неоднократно беседовал с президентом России Владимиром Путиным на немецком без помощи переводчика.

По словам экс-главы ЕК, он хорошо знает главу российского государства. Он допустил, что является одним из тех европейцев, кто общался с Путиным «дольше всех и наиболее близко».

«Я часами беседовал с ним на немецком языке, даже ночью, без помощи дипломатов или переводчиков», — продолжил Юнкер.

Бывший глава ЕК также сказал, что он «пристально наблюдает» за Путиным «с начала тысячелетия».

Юнкер был главой Еврокомиссии в 2014-2019 годах.

Ранее Путин заявил, что в Германии идет сложная внутриполитическая борьба, но очевидно, что политика властей наносит ущерб будущему экономики ФРГ.

До этого российский президент по-немецки раскритиковал нападки властей Германии на экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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