Бывший председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер рассказал в интервью газете Kleine Zeitung, что неоднократно беседовал с президентом России Владимиром Путиным на немецком без помощи переводчика.

По словам экс-главы ЕК, он хорошо знает главу российского государства. Он допустил, что является одним из тех европейцев, кто общался с Путиным «дольше всех и наиболее близко».

«Я часами беседовал с ним на немецком языке, даже ночью, без помощи дипломатов или переводчиков», — продолжил Юнкер.

Бывший глава ЕК также сказал, что он «пристально наблюдает» за Путиным «с начала тысячелетия».

Юнкер был главой Еврокомиссии в 2014-2019 годах.

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До этого российский президент по-немецки раскритиковал нападки властей Германии на экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

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