В России предложили создать структуру по ликвидации террористов за рубежом

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» необходимо создать в России специальную силовую структуру, которая бы осуществляла ликвидацию террористов и организаторов терактов за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, учитывая «украинский след» в теракте, могут быть установлены те, кто планировал это преступление, в том числе не только на Украине, но и в других странах, встает вопрос о целесообразности создания в Российской Федерации подразделения, аналогичного 4-му управлению НКВД СССР, главой которого был генерал Павел Судоплатов.

Он считает, что для создания такой структуры в РФ потребуется создать законодательную базу и разработать механизмы проведения соответствующих операций. По мнению Коротченко, лица, виновные в массовой гибели мирных граждан России, подлежат ликвидации как террористы, где бы и на территории каких бы стран они не находились.

Он также обратил внимание, что подобная практика есть в США. Речь идет об операциях возмездия, которые проводятся в отношении террористов и лиц, определенных как врагов Соединенных Штатов. Спецслужбы Израиля также проводят аналогичные операции.

Накануне президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия выявит личности всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» и накажет каждого, кто его готовил.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти границу России и Украины.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Медведев призвал к «тотальной казни террористов» после теракта в «Крокусе».