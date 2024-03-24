Польша проинформировала НАТО об инциденте с «ракетой из России»

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что Варшава проинформировала НАТО о том, что воздушное пространство страны нарушила крылатая ракета, якобы запущенная дальней авиацией России. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

О ситуации также проинформирован президент Польши Анджей Дуда.

«Союзники были также проинформированы о ходе еще одного инцидента нарушения границы НАТО боевыми средствами Российской Федерации», – отметил Сивера.

До этого министерство обороны Польши сообщило, что в ночь на 24 марта в 4:23 по местному времени (6:23 мск) ракету зафиксировали в районе города Осердув близ границы с Украиной. В Минобороны утверждают, что в общей сложности объект пробыл в Польше 39 секунд.

Также польское командование сообщало, что Вооруженные силы Польши подняли в воздух истребитель F-16 из-за активности дальней авиации России.

Ранее глава МИД Польши призвал противостоять России военной силой.