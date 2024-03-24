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Лавров объяснил, почему Россия больше не доверяет Западу

Глава МИД Лавров: РФ склонна верить обещаниям, но доверие к Западу подорвано

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Российская Федерация имеет тенденцию верить обещаниям до последнего, однако теперь власти страны не доверяют никому из западных лидеров. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел России в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову для фильма «Белград» телеканала «Россия-1».

«Опыт нашего общения с западными коллегами свидетельствует, что у нас есть такая тенденция — верить до последнего», — заявил министр.

Однако, как оказалось впоследствии, все заверения, включая документально зафиксированные и в резолюциях Совета безопасности ООН, оказались лицемерными или лживыми.

В публикации отмечается, что речь идет в том числе о бомбардировке Югославии в 1999 году. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Североатлантический альянс ликвидировал в регионе абсолютно все объекты, после чего принял резолюцию 1244, которая потом была саботирована.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Как Россия отреагировала на вооруженный конфликт на Балканах? И могла ли она защитить «братьев-сербов», не спровоцировав третью мировую войну? Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал бессмысленными рассуждения о судьбе Югославии при другой власти в РФ.

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