Без поддержки Вашингтона в адрес Украины, ВСУ не удастся остановить продвижение российских войск в сторону Киева. Об этом пишет бывший спичрайтер президента Джорджа Буша – младшего Марк Тиссен в материале для газеты The Washington Post.

«Мораль истории такова: на фоне отсутствия американской помощи российские силы начнут идти в сторону Киева, и Украина станет следующим Афганистаном», — констатирует автор.

В материале отмечается, что без помощи от Соединенных Штатов Украина рискует повторить судьбу стран, которые Вашингтон пытался спасать в течение различных исторических периодов.

Тиссен также отметил, что у украинской армии вскоре закончатся средства ПВО и боевые самолеты, в связи с чем Киев не сможет остановить продвижение ВС РФ на запад.

До этого военный обозреватель Дэвид Экс писал, что российские БПЛА молниеносно обнаруживают и ликвидируют лучшее вооружение армии Украины.

Как отметил Экс, российская армия использует тактику «цепочки уничтожения», согласно которой БПЛА обнаруживают цели далеко за линией фронта, после чего по ним наносит удары с воздуха.

Из-за подобного развития событий ВСУ потеряли лучшие образцы оружия, включая системы ПВО Patriot и комплексы РСЗО HIMARS, пишет Экс.

Ранее эксперт рассказал об удивлении Запада темпами уничтожения поставленного ВСУ оружия.