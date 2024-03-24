Президент Таджикистана Рахмон провел телефонный разговор с Путиным

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте главы республики.

В ходе разговора Рахмон осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии».

В пресс-службе президента Таджикистана заявили, что стороны подтвердили намерение продолжить сотрудничество по борьбе с терроризмом.

23 марта в министерстве внутренних дел Таджикистана заявляли, что трое граждан страны, данные которых о причастности к теракту ранее распространялись в российских Telegram-каналах, не имеют отношения к случившемуся. В этот же день Рахмон выразил соболезнования Путину.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Президент России объявил 24 марта днем траура.

Ранее президент Эстонии осудил теракт в «Крокус Сити Холле».