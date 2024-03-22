В США сообщили о проблемах Киева с использованием наземных беспилотников

Киев сталкивается с рядом проблем, пытаясь наладить массовое использование наземных беспилотников Вооруженными силами Украины. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

По данным журналистов, наземные беспилотники сталкиваются с большим количеством препятствий, чем воздушные и водные аналоги. Это затрудняет их использование.

Аналитик по беспилотным летательным аппаратам компании Janes Арес Компаньони рассказал, что украинские войска пока не используют наземные беспилотники в таком количестве, чтобы они имели стратегическое значение.

Кроме этого, научный сотрудник британского Королевского института объединенных служб отметил, что особую сложность в применении наземных дронов представляет рельеф местности.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок писал, чем может обернуться для Украины прорыв ВС РФ на одном из участков фронта.

Ранее в Минобороны сообщили, сколько российские силы ПВО сбили украинских БПЛА за неделю.