Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сообщили о проблемах Киева с использованием наземных беспилотников

WSJ: ВСУ столкнулись с трудностями при внедрении наземных беспилотников

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Киев сталкивается с рядом проблем, пытаясь наладить массовое использование наземных беспилотников Вооруженными силами Украины. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

По данным журналистов, наземные беспилотники сталкиваются с большим количеством препятствий, чем воздушные и водные аналоги. Это затрудняет их использование.

Аналитик по беспилотным летательным аппаратам компании Janes Арес Компаньони рассказал, что украинские войска пока не используют наземные беспилотники в таком количестве, чтобы они имели стратегическое значение.

Кроме этого, научный сотрудник британского Королевского института объединенных служб отметил, что особую сложность в применении наземных дронов представляет рельеф местности.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок писал, чем может обернуться для Украины прорыв ВС РФ на одном из участков фронта.

Ранее в Минобороны сообщили, сколько российские силы ПВО сбили украинских БПЛА за неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами