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Предупреждения США о терактах в России назвали хитрым планом

Рогов: предупреждения США о терактах в России были хитрым планом

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Maxim Shemetov/Reuters

Предупреждения посольства США в России о терактах в РФ были информационным шумом и являлись своеобразным хитрым планом, чтобы продемонстрировать свою осведомленность и значимость. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в сообщениях посольства США отсутствовала какая-либо конкретика и польза, и эти предупреждения были направлены на разжигание паники в российском обществе.

«Если в Соединенных Штатах знали о готовящемся теракте, то почему не передали точные данные замысла нападения и возможных исполнителей? На эти вопросы еще предстоит ответить», — сказал он.

До этого американский миллиардер и бизнесмен Дэвид Сакс заявлял, что роль Украины в террористическом акте в «Крокус сити холле» выглядит все более реалистичной. По его мнению, если эта информация найдет подтверждение, то Вашингтону следует отречься от Украины.

Ранее игрок «Спартака» пожертвовал полмиллиона рублей для пострадавших в теракте.

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