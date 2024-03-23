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Путин упрекнул Запад в самовольной трактовке событий

Путин: Запад все трактует с точки зрения собственной выгоды

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Запад любую ситуацию трактует так, как ему выгодно. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в документальном фильме «Белград» генерального директора информагентства ТАСС Андрея Кондрашова, пишет ТАСС.

«Наши западные контрагенты, они ведь всегда <...> исключительно в свою пользу все <...> трактуют», --утверждает глава государства.

Российский лидер нашел сходство между позицией западных политиков к ситуациям в Югославии в 1999 году и на Украине в 2014 году.

«НАТО <...> приняли участие в военной акции в Европе без резолюции Совета безопасности ООН», — заявил президент.

После 2014 года на Украине тоже началась тоже гражданская война и проводились многократные военные операции против восставшего Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет, подытожил он.

До этого Путин в документальном фильме «Белград» назвал недопустимыми бомбардировки Югославии в 1999 году войсками НАТО.

Ранее Путин говорил, что Западу никогда не отмыться от позора после совершенного в Югославии и Ливии.

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