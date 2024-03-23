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МИД заявил, что Россия будет работать над разрушением иллюзий Запада об Украине

Захарова: Россия будет работать над тем, чтобы мир увидел вседозволенность Киева

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская Федерация будет предпринимать все, чтобы мировое сообщество очнулось от «западного дурмана» вседозволенности Украины. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24», комментируя теракт в «Крокус Сити Холле».

«Мы будем заниматься и предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы международное сообщество наконец очнулось от этого западного дурмана», — заявила Захарова.

Также она отметила, что Москва будет делать все, чтобы показать миру вседозволенность Украины.

Днем 23 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что заказчики теракта в «Крокусе» очевидны.

После этого кандидат политических наук, советник президента Российской академии наук Антон Варфоломеев объяснил быструю реакцию Киева на теракт в «Крокусе». По его мнению, украинская сторона сделает все возможное, чтобы нанести ущерб РФ.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее выяснилось, откуда террористы «Крокуса» взяли белый Renault для побега.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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