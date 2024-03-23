МИД заявил, что Россия будет работать над разрушением иллюзий Запада об Украине

Российская Федерация будет предпринимать все, чтобы мировое сообщество очнулось от «западного дурмана» вседозволенности Украины. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24», комментируя теракт в «Крокус Сити Холле».

«Мы будем заниматься и предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы международное сообщество наконец очнулось от этого западного дурмана», — заявила Захарова.

Также она отметила, что Москва будет делать все, чтобы показать миру вседозволенность Украины.

Днем 23 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что заказчики теракта в «Крокусе» очевидны.

После этого кандидат политических наук, советник президента Российской академии наук Антон Варфоломеев объяснил быструю реакцию Киева на теракт в «Крокусе». По его мнению, украинская сторона сделает все возможное, чтобы нанести ущерб РФ.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее выяснилось, откуда террористы «Крокуса» взяли белый Renault для побега.