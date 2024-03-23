Россиянам запретят сдавать в аренду квартиры без счетчиков

Закон о порядке посуточной аренды квартир в многоквартирном доме с соблюдением прав соседей подписал российский президент Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Корректировки коснутся ч. 2 ст. 30 Жилищного кодекса России.

Согласно закону, собственник жилого помещения вправе предоставить в аренду свое собственное жилье другому лицу на базе договора найма, безвозмездного пользования или на ином законном основании. При этом также должны соблюдаться правила пользования жилыми помещениями, правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требования энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов приборами учета энергетических ресурсов. В случае если предоставление жилого помещения нарушает жилищные права соседей, они вправе обратиться за защитой в суд.

До этого Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий краткосрочный наем жилых помещений, не оборудованных приборами учета потребляемых ресурсов.

Ранее цены на съем жилья в России продолжили ползти вверх.