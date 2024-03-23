В «Единой России» пообещали проработать тему смертной казни

Тема смертной казни подвергнется глубокой проработке, будет вынесено решение, отвечающее запросам общества. С таким заявлением выступил глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в эфире телеканала «России 24».

«Сейчас много задают вопросов о смертной казни», — рассказал политик.

Он заверил, что данная тема будет полноценно и профессионально проработана.

«Будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — резюмировал Васильев.

В марте депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что мораторий на смертную казнь для военных преступников на период проведения СВО необходимо снять в российском законодательстве.

До этого глава государства Владимир Путин заявил, что в стране нет смертной казни, однако те, кто совершает предательство, будут рассматриваться аналогично участникам боевых действий.

Ранее избежавший смертной казни британский наемник засветился в зоне СВО.