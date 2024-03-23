Таджикистан контактирует с РФ по потенциальной причастности своих граждан к теракту

МИД Таджикистана контактирует с российским министерством иностранных дел относительно возможной причастности к теракту в «Крокусе» граждан республики. Об этом агентству ТАСС заявили во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.

«Власти Таджикистана находятся в тесном контакте с российскими коллегами по вопросу предполагаемого участия граждан республики в террористическом акте», — говорится в сообщении МИД.

До этого министерство иностранных дел Таджикистана назвало фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье. В ведомстве подчеркнули, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулирующей «фейковой информации о причастности граждан Таджикистана». В связи с этим МИД республики призвал опираться на официальные данные, распространяемые государственными органами России.

Внешнеполитическое ведомство Таджикистана заявило о «множестве вбросов» по теракту. Кроме того, в МИД отметили, что информация о гражданах страны среди пострадавших не поступала.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».