Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таджикистан контактирует с РФ по потенциальной причастности своих граждан к теракту

МИД Таджикистана контактирует с РФ по возможному участию своих граждан в теракте

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

МИД Таджикистана контактирует с российским министерством иностранных дел относительно возможной причастности к теракту в «Крокусе» граждан республики. Об этом агентству ТАСС заявили во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.

«Власти Таджикистана находятся в тесном контакте с российскими коллегами по вопросу предполагаемого участия граждан республики в террористическом акте», — говорится в сообщении МИД.

До этого министерство иностранных дел Таджикистана назвало фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье. В ведомстве подчеркнули, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулирующей «фейковой информации о причастности граждан Таджикистана». В связи с этим МИД республики призвал опираться на официальные данные, распространяемые государственными органами России.

Внешнеполитическое ведомство Таджикистана заявило о «множестве вбросов» по теракту. Кроме того, в МИД отметили, что информация о гражданах страны среди пострадавших не поступала.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами