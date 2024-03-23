В Казахстане пройдет совещание Совбеза на фоне теракта в «Крокусе»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 23 марта, проведет совещание с членами Совета безопасности страны на фоне теракта в «Крокусе» в Подмосковье. Об этом сообщает «Sputnik. Казахстан».

«Сегодня Токаев проведет совещание с членами Совбеза по мерам в связи с терактом в России», — говорится в сообщении.

До этого Токаев сообщал, что Казахстан осуждает террористический акт в «Крокус Сити Холле» и выражает соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии.

Кроме того, казахстанский лидер также обратился к Организации Объединенных Наций с призывом немедленно осудить произошедшее насилие в отношении мирных граждан.

Отдельно Токаев также обратился к своему коллеге, президенту России Владимиру Путину, выразив соболезнования.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».