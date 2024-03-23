Грузия осудила теракт в «Крокусе»

Грузия решительно осуждает террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, приносит соболезнования российскому народу. Об этом говорится в заявлении кабинета министров Грузии, передает ТАСС.

«Правительство Грузии осуждает страшный террористический акт, произошедший в Москве, в результате которого погибли десятки невинных людей», — говорится в сообщении кабмина.

Грузинский кабмин принес соболезнования семьям погибших в результате происшествия и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Китай решительно осудил теракт в «Крокусе».