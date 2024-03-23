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В Совфеде сочли теракт в «Крокусе» частью войны Запада против РФ

Сенатор Клишас: теракт в Подмосковья является частью войны Запада против РФ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что теракт в Подмосковье является частью войны Запада против РФ. Свое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Уже сегодня у меня нет никаких сомнений в том, что эта атака - часть той войны, которую западные спецслужбы ведут с Россией уже много лет», - подчеркнул Клишас.

Он назвал «этапами одной войны» поддержку Западом международного терроризма в 1990-е, государственный переворот на Украине в 2014 году, саботаж Минских соглашений и удары по мирному населению Донбасса.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее президент Таджикистана выразил соболезнования Путину в связи с терактом в Москве.

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