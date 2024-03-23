Президент Таджикистана выразил соболезнования Путину в связи с терактом в Москве

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования главе РФ Владимиру Путину в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте таджикского лидера.

В документе говорится, что Таджикистан решительно осуждает «бесчеловечный акт насилия, которому нет никакого оправдания».

Рахмон отметил, что произошедшее вызвало глубокую печаль. Он выразил Путину, родным и близким пострадавших, а также российскому народу соболезнования и слова поддержки.

Незадолго до этого Япония решительно осудила этот теракт.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».