МИД РФ поблагодарил генсека ООН за корректировку заявления о теракте в «Крокусе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила благодарность генсеку ООН Антониу Гутерришу за корректировку позиции по теракту в «Крокус Сити Холле». Свое обращение дипломат опубликовала в Telegram-канале.

«Благодарим генсека ООН за оперативную корректировку и формулирование четкой позиции», — написала Захарова.

До этого представитель МИД РФ заявила, что реакция офиса генерального секретаря ООН, который заявил, что его представители «опечалены» сообщениями о стрельбе, вызвала «не просто вопросы, а огромные вопросы».

Позднее в офисе Гутерриша сообщили, что генсек ООН «строжайшим образом» осуждает теракт в «Крокусе» и выражает соболезнования правительству и народу России.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее МЧС опубликовало список пострадавших в «Крокус Сити Холле».