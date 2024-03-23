Путину доложили о ходе расследования теракта в «Крокусе»

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Президенту России Владимиру Путину доложили о ходе расследования теракта в «Крокус сити холле». Это сделали директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава Росгвардии Виктор Золотов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали более 60 человек.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путину было доложено о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле» в первые минуты произошедшего.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

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