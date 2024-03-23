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Аббас выразил соболезнования Путину и российскому народу в связи с терактом

Аббас выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити центре»

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Maxim Shemetov/Reuters

После теракта в «Крокус Сити центре» президент Палестины Махмуд Аббас выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину и российскому народу в связи с трагедией. Об этом пишет РИА Новости.

«Президент Палестины Махмуд Аббас выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении.

Также в посольство США в РФ заявили, что шокированы террористическим актом в «Крокус Сити Холле» в Москве.

Вашингтон выразил соболезнования россиянам.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обратился к своему российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой передать слова соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в концертном зале в Москве. Обращение опубликовано на сайте президента Узбекистана.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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