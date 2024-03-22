Белый дом заявил, что не знал о подготовке к теракту в «Крокус Сити Холл»

Соединенные Штаты не обладали заблаговременно информацией насчет подготовки теракта в концертном зале в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мне ничего не известно о том, что мы заранее владели информацией об ужасающей атаке», — заявил Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что то предупреждение о возможности проведения терактов в Москве, которое посольства США и других западных стран публиковали для своих граждан две недели назад, не относится к нынешним событиям.

До этого в Белом доме выразили соболезнования в связи со стрельбой, которая произошла в «Крокус Сити Холле» вечером в пятницу, 22 марта.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Источники сообщают о не менее 15 погибших. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».