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Небензя заявил, что США часто применяют право вето в Совете Безопасности ООН

Небензя: США принимают вето и не дают призывать к прекращению огня в Газе

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MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США применяют право вето в Совете Безопасности организации и тем самым не дают мировому сообществу призвать к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

»Совет Безопасности ООН уже на протяжении полугода не может принять документ с требованием о прекращении огня в Газе. Все попытки раз за разом разбивались о противодействие США, которые четыре раза хладнокровно применяли в этом зале вето. За это время мы услышали от американских коллег много разных оправданий», — сообщил Небензя.

До этого Небензя посоветовал США «разглядеть бревно в своем глазу» в виде бомбардировок Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии прежде, чем обвинять РФ в украинском конфликте. На заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа российский дипломат обвинил Вашингтон в регулярном блокировании резолюций Совбеза с призывом к немедленному прекращению огня в палестинском анклаве.

После этого выступил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд. Он обвинил Россию в том, что она не помогает решать гуманитарные кризисы, но напротив, только создает их. При этом американский дипломат призвал взглянуть на украинский народ, «который вынужден ежедневно жить под варварскими бомбардировками».

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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