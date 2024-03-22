Стало известно, что Трамп не сможет выплатить залог, даже если продаст поместье

Продажа поместья экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида не сможет покрыть сумму для выплаты залога для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о предполагаемом завышении стоимости активов. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на эксперта Тодда Ландмана.

«Продажа Мар-а-Лаго сама по себе не принесет достаточно денег для выплаты общей суммы», — заявил эксперт.

До этого телеканал NBC сообщал, что Трампу не удалось найти страховую компанию, которая выплатила бы ему залог в размере $464 млн для апелляции по делу о мошенничестве. По информации телеканала, Трамп и его компания должны внести залог в полном размере до следующей недели. В таком случае генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс не смогла бы взыскать долг, пока бывший президент США подает апелляцию.

Ранее Трамп начал платить в связи с иском писательницы Кэрролл.