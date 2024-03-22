Орбан раскрыл, когда Запад может отправить войска на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что страны Запада могут отправить сухопутные войска на Украину в течение следующих 2-3 месяцев, поскольку развитие событий показывает, что изначально невероятные планы позже становятся реальностью. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, «самое тревожное – то, что два-три месяца назад было невозможно представить, спустя два-три месяца становится повседневным событием».

Он напомнил, что Германия ранее заявляла о неготовности поставлять ВСУ дальнобойное оружие, отправляя каски и шлемы, а теперь речь идет о передаче ракет, которые могут долетать до Москвы.

Орбан подчеркнул, что «то, что сейчас абсурдно и во что невозможно поверить, через два-три месяца — реальность».

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась, — теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

19 марта директор Службы внешнего разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что французские вооруженные силы готовят около двух тысяч военнослужащих для того, чтобы направить их на Украину.

Ранее глава генштаба Франции подтвердил, что помощь Киеву «может пойти дальше поставок оружия».