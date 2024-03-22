Милонов считает, что Украина не восстановится после поражения энергосистемы

Украина вряд ли сможет восстановить ущерб от пораженных объектов энергетики. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИА Новости.

«Судя по сообщениям СМИ и в соцсетях, украинская инфраструктура получила значительный ущерб, который они вряд ли смогут восстановить», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что был нанесен массированный удар по Украине: 63 дрона и 88 ракет атаковали девять регионов страны. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества. По оценке «Укрэнерго», это крупнейшая атака на энергосистеме страны. Над Белгородской областью уничтожены восемь реактивных снарядов.

Ранее депутат Милонов заявил, что у украинцев есть мутации.