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Депутат Милонов заявил, что у украинцев есть мутации

Милонов: у украинцев есть мутации из-за сифилиса

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что у украинцев есть мутации из-за сифилиса. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Милонова, некоторые изменения в геноме украинцев появились после терапии токсичными препаратами. Также он назвал украинцев «развязно сексуальными» и «отличающимся беспорядочными половыми связями».

«Есть такой печальный опыт семидесятилетней-восьмидесятилетней давности, когда была уже не одна эпидемия ЗППП [заболеваний, передающихся половым путем], в частности, сифилиса на Украине. И тогда достаточно тяжело лечилось препаратами, содержащими определённые мутагены. Может быть, некоторые мутации мы видим до сих пор. Это медицинский факт», — констатировал Милонов.

Он также напомнил об украинских проститутках в Европе.

До этого Милонов говорил, что у писательницы Людмилы Улицкой (признана в РФ иностранным агентом) нужно изъять все имущество и направить его на помощь участникам специальной военной спецоперации.

Ранее депутат Милонов призвал мужчин дарить женщинам на 8 Марта беременность.

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