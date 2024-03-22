В МИД РФ прокомментировали сообщения британских СМИ о РИА Новости и Sputnik

В МИД РФ назвали британский фейк о РИА Новости и Sputnik обвинением неугодных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что британские власти размещают заранее подготовленную версию событий, обвиняя СМИ в распространении фейков.

«Конкретный пример: британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейка о [кончине] Карла III, хотя публикации в названных ресурсах по этой теме имели кардинально противоположный характер», — заявили в дипломатическом ведомстве.

До этого политолог Аксинья Гурьянова рассказывала, что западные политики пытались вбросить слухи о короле Великобритании Карле III намеренно.

По ее мнению, это связано с желанием Запада отвлечь всеобщее внимание от победы Владимира Путина на президентских выборах в России. На Западе знали о предстоящей победе Путина и пытались организовать «информационную атаку на Россию» сразу после голосования.

Ранее Захарова пригрозила послу Британии вызовом МИД за попытки вмешательства в выборы.