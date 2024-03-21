Глава Генштаба Франции подтвердил, что помощь Киеву «может пойти дальше поставок оружия»

Помощь западных стран Киеву «может пойти дальше поставок оружия». Об этом с главнокомандующим вооруженными силами Швеции генералом Микаэлем Байденом заявил начальник Генштаба Франции генерал Тьерри Буркхард, слова которого передает AFP.

«Западная помощь Киеву может пойти дальше только лишь поставок вооружений», — сказал Буркхард.

По его словам, Украина не просила об отправке западных войск на свою территорию. Он считает, что НАТО должно готовится к любому развитию событий, так как в России якобы не верят в возможность прямого вмешательства западных стран в прямой конфликт с Москвой. По его мнению, Запад должен показать России, что она не может использовать эту логику дальше.

Макрон накануне заявил, что не исключает отправки войск на Украину, при этом отметив, что сейчас ситуация не требует принятия такого решения. Он также назвал Россию соперником, подчеркнув, что Франция не ведет войну с РФ, но будет готова ответить в случае эскалации со стороны Москвы.

Буркхард объяснил слова Макрона тем, что французский президент своими словами пытался продемонстрировать, что «знает, что стоит на кону на Украине».

21 марта газета Politico писала, что Макрон заявил, что Украина в скором времени может потерпеть поражение.

Ранее в Германии заявили, что сторонники Украины должны быть готовы отправить на войну детей.