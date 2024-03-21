Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Генштаба Франции подтвердил, что помощь Киеву «может пойти дальше поставок оружия»

Глава Генштаба Франции Буркхард: помощь Киеву может пойти дальше поставок оружия

close
100%
Aurelien Morissard/Reuters

Помощь западных стран Киеву «может пойти дальше поставок оружия». Об этом с главнокомандующим вооруженными силами Швеции генералом Микаэлем Байденом заявил начальник Генштаба Франции генерал Тьерри Буркхард, слова которого передает AFP.

«Западная помощь Киеву может пойти дальше только лишь поставок вооружений», — сказал Буркхард.

По его словам, Украина не просила об отправке западных войск на свою территорию. Он считает, что НАТО должно готовится к любому развитию событий, так как в России якобы не верят в возможность прямого вмешательства западных стран в прямой конфликт с Москвой. По его мнению, Запад должен показать России, что она не может использовать эту логику дальше.

Макрон накануне заявил, что не исключает отправки войск на Украину, при этом отметив, что сейчас ситуация не требует принятия такого решения. Он также назвал Россию соперником, подчеркнув, что Франция не ведет войну с РФ, но будет готова ответить в случае эскалации со стороны Москвы.

Буркхард объяснил слова Макрона тем, что французский президент своими словами пытался продемонстрировать, что «знает, что стоит на кону на Украине».

21 марта газета Politico писала, что Макрон заявил, что Украина в скором времени может потерпеть поражение.

Ранее в Германии заявили, что сторонники Украины должны быть готовы отправить на войну детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами