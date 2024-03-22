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Экс-агент ЦРУ раскрыл опасные последствия политики Нуланд для всего мира

Экс-аналитик ЦРУ Джиральди: Нуланд поставила мир на грань ядерной войны

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Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Фил Джиральди заявил, что экс-заместитель госсекретаря Виктория Нуланд испортила отношения Москвы и Вашингтона и поставила мир на грань ядерной войны. Такую точку зрения он высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Мы могли бы избежать угрозы ядерной войны, которая нависла над нами сегодня и которая в значительной степени была подарком от Нуланд», — заявил аналитик.

По его мнению, Нуланд нельзя считать дипломатом.

Джиральди подчеркнул, что Россия стремилась установить рабочие отношения с США и Европой, однако люди, как Виктория Нуланд, в госдепе и местных СМИ не позволили состояться такому развитию событий.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова связала предстоящую отставку Виктории Нуланд с планами Соединенных Штатов замести следы своего провала на украинском направлении.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие недели Виктория Нуланд покинет свой пост заместителя госсекретаря по политическим делам.

Госсекретарь подчеркнул, что на своей должности Нуланд олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике, а также возродить лидерство Соединенных Штатов в критическое для страны и всего мира время.

Ранее экс-агент ЦРУ рассказал о дальнейшей судьбе Нуланд.

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