Экс-агент ЦРУ рассказал о дальнейшей судьбе Нуланд

Виктория Нуланд, несмотря на увольнение с поста заместителя государственного секретаря, останется мощным антироссийским голосом в Вашингтоне. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Ей 62 года, она относительно молодая, и у нее много вариантов. <...> Перед ней открыто множество дверей, которые позволят ей и дальше иметь политический голос», — заявил Джиральди.

Экс-агент ЦРУ отметил, что перед Нуланд открыты дороги в различные аналитические центры или фонды, а также преподавание в университетах. Ведущий канала, журналист Эндрю Наполитано добавил, что Нуланд уже якобы получила должность в Колумбийском университете — Наполитано утверждает, что это место Нуланд получила по рекомендации от экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

До этого экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Нуланд уходит из-за разногласий с президентом США Джо Байденом по Украине.

Ранее в отставке Нуланд увидели намек для Зеленского.